Туктамышева приняла участие в фотосессии. Яркие кадры

Чемпионка мира-2015 Елизавета Туктамышева показала фотографии с новой фотосессии.

В текущем сезоне Туктамышева заняла третье место на этапах «Гран-при» в Америке и Китае и не смогла отобраться в финал серии.

На чемпионате России в Красноярске фигуристка заняла четвертое место, не попав в основной состав сборной России, но став первой запасной на чемпионаты Европы и мира.