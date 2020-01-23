Туктамышева приняла участие в фотосессии. Яркие кадры
Чемпионка мира-2015 Елизавета Туктамышева показала фотографии с новой фотосессии.
В текущем сезоне Туктамышева заняла третье место на этапах «Гран-при» в Америке и Китае и не смогла отобраться в финал серии.
На чемпионате России в Красноярске фигуристка заняла четвертое место, не попав в основной состав сборной России, но став первой запасной на чемпионаты Европы и мира.
Публикую первые фотографии с нереальной съёмки для журнала @storiesmg, кстати уже сейчас можно прочитать мое интервью для них в красивом глянцевом журнале или на их сайте ? ? Съёмочная команда: ? продюсер @artem_shlyachkov фотограф @olga_souris стилист @linch_artey визажист @lena_bondina ассистент @jemappellemapie ? Одежда: ? ателье Бисер @atelierbiser бутик ESCADA @escd_spb украшения @kostrikina бренд @gnzdo магазин @spasiboshop обувь @alina_lyubomudrova @alina_malina_shoes ? Спасибо одному из лучших ледовых катков Петербурга за предоставленный лёд @hockeycity.ska