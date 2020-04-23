Туктамышева примет участие в благотворительном онлайн-шоу фигуристов. В числе участников есть Орсер, но нет Медведевой

Чемпионка мира-2015 Елизавета Туктамышева 25 апреля примет участие в благотворительном онлайн-шоу фигуристов, на котором будут собраны деньги для борьбы с коронавирусом.

В числе участников — Елена Ильиных, Брайан Бойтано, Джеффри Баттл, Натан Чен, Хавьер Фернандес, Кира Корпи, Мишель Кван, Каролина Костнер, Габриэла Пападакис, Кейтлин Осмонд, Алена Савченко, Элвис Стойко и Чарли Уайт. В онлайн-шоу примут участие также тренеры двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой — Брайан Орсер и Трейси Уилсон, сама же фигуристка в числе участников отсутствует.

Организатор шоу — канадская фигуристка Кэйтлин Уивер, выступающая в танцах на льду. На шоу под названием Open Ice планируются интервью с участниками, викторины и видео-тренировки.

Трансляция шоу состоится в прямом эфире на Youtube-канале ISU 25 апреля. Собранные средства пойдут в фонд ООН по борьбе с коронавирусом. Из-за его пандемии практически все соревнования в мире отменены или приостановлены, а спортсмены тренируются дома в условиях самоизоляции.