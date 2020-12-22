ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Фигурное катание

Туктамышева прилетела в Челябинск на чемпионат России

Елизавета Туктамышева. Фото Instagram
Елизавета Туктамышева. Фото Instagram

Чемпионка мира-2015 по фигурному катанию Елизавета Туктамышева в Instagram сообщила, что прибыла в Челябинск, где состоится чемпионат России.

В сторис девушка опубликовала свою фотографию с подписью: «Минус 7 и солнце! Ну что за погода» и видео из автобуса с комментарием: «Я скучала». Также Туктамышела поставила геолокацию «Где-то в Челябинске».

Елизавета Туктамышева. Фото Instagram
Елизавета Туктамышева. Фото Instagram

Соревнования пройдут с 24 по 26 декабря.

Фигурное катание: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир