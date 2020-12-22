Туктамышева прилетела в Челябинск на чемпионат России

Чемпионка мира-2015 по фигурному катанию Елизавета Туктамышева в Instagram сообщила, что прибыла в Челябинск, где состоится чемпионат России.

В сторис девушка опубликовала свою фотографию с подписью: «Минус 7 и солнце! Ну что за погода» и видео из автобуса с комментарием: «Я скучала». Также Туктамышела поставила геолокацию «Где-то в Челябинске».

Елизавета Туктамышева. Фото Instagram