Чемпионка мира и Европы-2015 Елизавета Туктамышева прибыла в Великий Новгород для участия в финале Кубка России. Об этом сообщила сама фигуристка в своем Инстаграме, поделившись снимком и отметив местоположение.

Турнир проходит с 18 по 22 февраля. Помимо Туктамышевой, в число участников вошли двукратная чемпионка мира и Европы, серебряный призер Игр-2018 Евгения Медведева, а также Виктория Васильева, Анастасия Грачева, Анастасия Губанова, Анастасия Гулякова, Станислава Константинова, Алена Леонова, Елизавета Нугуманова, Серафима Саханович, Мария Талалайкина и Анна Тарусина.

22-летняя Туктамышева – чемпион мира и Европы 2015 года. В текущем сезоне она стала победителем Skate Canada и заняла третье место в финале "Гран-при", уступив Рике Кихире и Алине Загитовой.

Напомним, что Туктамышева пропустила чемпионат России из-за воспаления легких. В феврале фигуристка выиграла турнир в Словении, который стал для нее первым после перенесенной болезни.

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