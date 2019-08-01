Туктамышева предложила фигурному катанию взять пример с НБА. Топ-видео

Россиянка Елизавета Туктамышева выступила с интересным предложением относительно повышения заработка в фигурном катании и привлечения болельщиков. По ее словам, нужно брать пример с американских спортивных лиг.

- Любой спортсмен хочет зарабатывать больше. Наш доход напрямую зависит от клубов и федераций, и без разницы говорим мы о футболе, баскетболе или фигурном катании, - написала Туктамышева в Instagram. - Чем больше у вашего спорта/лиги ТВ-контракт, чем больше у вас аудитория, тем больше вы зарабатываете и это логично. Так почему бы фигурному катанию не перенять успешный американский опыт топ-лиг.

Например, в НБА, лучшей баскетбольной лиге мира, делают шоу каждый день: даже в межсезонье очень жарко и интересно. Но прямо сейчас я говорю только о звёздном уикенде, во время которого проходит матч всех звезд и множество различных соревнований: на броски сверху, на трехочковые, на умения.

Так почему бы нам не сделать тоже самое в фигурном катании? Если ИСУ или ФФКР организуют подобное мероприятие я первая соглашусь в нем участвовать. И я уверена, что все билеты будут распроданы моментально.

Мы, с моей командой, смонтировали небольшое видео, где представили как выглядел бы конкурс прыжков и совместили его с реакциями со звездного уикенда НБА. Мне кажется, что именно такие ходы позволят привлечь новую аудиторию в наш спорт. Что вы думаете об этом? Купили бы билет на такое мероприятие?