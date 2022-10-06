Туктамышева пожелала скорейшего выздоровления Тарасовой

Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева в разговоре с корреспондентом «СЭ» пожелала скорейшего выздоровления заслуженному тренеру СССР Татьяне Тарасовой.

— Про Татьяну Тарасову слышали новости?

— Я не слышала этой новости. Но желаю ей здоровья и скорейшего выздоровления!

Тарасова не приехала на съемки первого эпизода шоу «Ледниковый период», которые прошли 6 октября. Позднее появилась информация, что она проходит лечение в больнице.