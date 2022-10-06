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Фигурное катание

6 октября, 19:32

Туктамышева пожелала скорейшего выздоровления Тарасовой

Анастасия Рацкевич
Корреспондент
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Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева в разговоре с корреспондентом «СЭ» пожелала скорейшего выздоровления заслуженному тренеру СССР Татьяне Тарасовой.
— Про Татьяну Тарасову слышали новости?
— Я не слышала этой новости. Но желаю ей здоровья и скорейшего выздоровления!

Тарасова не приехала на съемки первого эпизода шоу «Ледниковый период», которые прошли 6 октября. Позднее появилась информация, что она проходит лечение в больнице.

Фигурное катание
Елизавета Туктамышева
Татьяна Тарасова
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