Туктамышева пожелала СКА удачи в плей-офф КХЛ

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева, которая поучаствовала в шоу перед игрой второго раунда плей-офф КХЛ СКА – "Локомотив", рассказала о своих впечатлениях. Также перед началом встречи она произвела символическое вбрасывание.
– Вчера выполнила символическое вбрасывание перед матчем СКА – "Локомотив". Большое спасибо за приглашение: я не только получила огромный заряд энергии от 12000 зрителей на трибунах, но и большое удовольствие от просмотра матча. С победой СКА и весь Петербург! Вперед к кубку Гагарина! – написала Туктамышева в своем Инстаграме.
Напомним, Туктамышева не была выбрана для участия в чемпионате мира по фигурному катанию, который пройдет в японской Сайтаме.
Вчера выполнила символическое вбрасывание перед матчем СКА – Локомотив. Большое спасибо за приглашение: я не только получила огромный заряд энергии от 12000 зрителей на трибунах, но и большое удовольствие от просмотра матча. С победой СКА и весь Петербург! Вперёд к кубку Гагарина! . . . Yesterday I made ceremonial first puck drop before the SKA – Lokomotiv game. Thank you for an invitation: I’ve received huge emotional boost from 12000 people and big pleasure from watching this game. Congratulations to SKA and whole Saint-Petersburg with this win! Let’s go and bring home Gagarin’s Cup!