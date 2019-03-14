Туктамышева пожелала СКА удачи в плей-офф КХЛ

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева, которая поучаствовала в шоу перед игрой второго раунда плей-офф КХЛ СКА – "Локомотив", рассказала о своих впечатлениях. Также перед началом встречи она произвела символическое вбрасывание.

– Вчера выполнила символическое вбрасывание перед матчем СКА – "Локомотив". Большое спасибо за приглашение: я не только получила огромный заряд энергии от 12000 зрителей на трибунах, но и большое удовольствие от просмотра матча. С победой СКА и весь Петербург! Вперед к кубку Гагарина! – написала Туктамышева в своем Инстаграме.

Напомним, Туктамышева не была выбрана для участия в чемпионате мира по фигурному катанию, который пройдет в японской Сайтаме.

Все о фигурном катании – здесь