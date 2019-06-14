Туктамышева поздравила "Торонто" с победой в финале НБА

Чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева в своем Инстаграме показала, как она и другие фигуристы смотрели 6-й матч финальной серии НБА.

На фото, размещенном Туктамышевой видно, как за исходом игры между "Торонто" и "Голден Стэйт", расположившись на льду, cледит сама фигуристка, двукратные олимпийские чемпионы в парном катании Татьяна Волосожар и Максим Траньков, а также трехкратные олимпийские чемпионы в танцах на льду канадцы Тесса Вирту и Скотт Мойр.

– Финал НБА. Поздравления "Торонто", – подписала фотографию Туктамышева.

В 6-м матче финальной серии НБА "Торонто" на выезде переиграл "Голден Стэйт". "Рэпторз" выиграл серию 4-2 и стал чемпионом. Эта победа стала для клуба первой в истории.

Туктамышева сейчас находится в Японии для дальнейших выступлений в ледовом шоу. Вместе с ней в гастролях по стране восходящего солнца также участвуют Алина Загитова, Евгения Медведева, Евгений Плющенко, японец Юдзуру Ханю и другие известные фигуристы.