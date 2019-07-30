16:19 | Фигурное катание

Туктамышева поздравила Самодурову с днем рождения. К ней присоединились Степанова и Синицина

0
Обсудить

Чемпионка мира-2015 Елизавета Туктамышева поздравила с днем рождения свою одногруппницу чемпионку Европы-2019 Софью Самодурову. Сегодня, 30 июля, Самодуровой исполнилось 17 лет.

-  С днем рождения, Соньческес, - написала фигуристка.

Свои поздравления для Самодуровой в Instagram опубликовали также выступающие в танцах на льду Виктория Синицина и Александра Степанова. 17-летняя фигуристка является также неоднократным призером этапов серии "Гран-при", а также двукратной побидительницей юниорских этапов серии.

 

 

0
Обсудить
Загрузка...
Материалы других СМИ