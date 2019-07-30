Туктамышева поздравила Самодурову с днем рождения. К ней присоединились Степанова и Синицина

Чемпионка мира-2015 Елизавета Туктамышева поздравила с днем рождения свою одногруппницу чемпионку Европы-2019 Софью Самодурову. Сегодня, 30 июля, Самодуровой исполнилось 17 лет.

- С днем рождения, Соньческес, - написала фигуристка.

Свои поздравления для Самодуровой в Instagram опубликовали также выступающие в танцах на льду Виктория Синицина и Александра Степанова. 17-летняя фигуристка является также неоднократным призером этапов серии "Гран-при", а также двукратной побидительницей юниорских этапов серии.

Из Инстаграма Елизаветы Туктамышевой pic.twitter.com/dbRWsbLfpg — Калейдоскоп (@sUXQUiujLXuBavR) July 30, 2019

Из Инстаграма Виктории Синициной pic.twitter.com/U5WPzmq50W — Калейдоскоп (@sUXQUiujLXuBavR) July 30, 2019