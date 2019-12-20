Туктамышева посетила бал в Юсуповском дворце. И поделилась впечатлениями

Чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева в своем Instagram показала фотографии с бала в Юсуповском дворце. На снимках фигуристка позирует в красном платье.

— Бал. Многие девочки в детстве мечтают почувствовать себя принцессой и оказаться на балу. Платья, замки, кавалеры, танцы и все такое. Но не я. С детстве я была тем еще озорником. Ко всему девчачьему я относилась с невскрытый пренебрежением — скучно же! Время идет, особо ничего не поменялось, но когда меня пригласили на бар Кашемир и шелк, я восприняла это как приключение, как опыт. Оказалось не зря! Юсуповский дворец потрясает великолепной архитектуры, все ходят такие красивые и стильные, креативный показ коллекции одежды, балет, опера. Все это было крайне любопытно и желаю всем девочкам хотя бы раз сходить на бал, узнаете что это такое! — написала Туктамышева.

Фигуристка недавно на тренировке исполнила каскад «четверной тулуп-тройной тулуп». Ближайшим стартом для 22-летней спортсменки должен стать чемпионат страны в Красноярске, который пройдет с 24 по 29 декабря.