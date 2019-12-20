Туктамышева посетила бал в Юсуповском дворце. И поделилась впечатлениями
Чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева в своем Instagram показала фотографии с бала в Юсуповском дворце. На снимках фигуристка позирует в красном платье.
— Бал. Многие девочки в детстве мечтают почувствовать себя принцессой и оказаться на балу. Платья, замки, кавалеры, танцы и все такое. Но не я. С детстве я была тем еще озорником. Ко всему девчачьему я относилась с невскрытый пренебрежением — скучно же! Время идет, особо ничего не поменялось, но когда меня пригласили на бар Кашемир и шелк, я восприняла это как приключение, как опыт. Оказалось не зря! Юсуповский дворец потрясает великолепной архитектуры, все ходят такие красивые и стильные, креативный показ коллекции одежды, балет, опера. Все это было крайне любопытно и желаю всем девочкам хотя бы раз сходить на бал, узнаете что это такое! — написала Туктамышева.
Фигуристка недавно на тренировке исполнила каскад «четверной тулуп-тройной тулуп». Ближайшим стартом для 22-летней спортсменки должен стать чемпионат страны в Красноярске, который пройдет с 24 по 29 декабря.
Бал ? Многие девочки в детстве мечтают почувствовать себя принцессой и оказаться на балу. Платья, замки, кавалеры, танцы и все такое. ? Но не я ? ? С детстве я была тем ещё озорником. Ко всему девчачьему я относилась с невскрытый пренебрежением — скучно же! ? Время идёт, особо ничего не поменялось, но когда меня пригласили на бар Кашемир и шёлк, я восприняла это как приключение, как опыт. ? Оказалось не зря! ? Юсуповский дворец потрясает великолепной архитектуры, все ходят такие красивые и стильные, креативный показ коллекции одежды, балет, опера. ? Все это было крайне любопытно и желаю всем девочкам хотя бы раз сходить на бал, узнаёте что это такое! ? ? _ ? Ball ? Many girls in childhood dream of feeling like a princess and be at the ball. Dresses, castles, gentlemen, dances and all that. ? But not me ? ? Since childhood, I was still a mischievous person. I treated everything girlish with utter neglect — it's boring! ? As time goes on, nothing has changed much, but when I was invited to the cashmere and silk bar, I took it as an adventure, as an experience. ? It turned out not in vain! ? The Yusupov Palace is stunning in its magnificent architecture, everyone is walking around with such beautiful and stylish, creative display of clothing collections, ballet, opera. ? All this was extremely curious and I wish all the girls to go to the ball at least once, find out what it is! ?