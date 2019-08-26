Туктамышева поменяла музыку в новой короткой программе

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева в сезоне 2019/2020 будет исполнять короткую программу под композицию «Oblivion» Астора Пьяццоллы. Ранее фигуристка заявляла, что ее постановка будет под композицию «Drumming Song» в исполнении Florence and the Machine.

— поставила мне классную программу под музыку «Drumming Song», — скаазала Туктамышева в интервью официальному сайту ФФКР. — Я рассказала об этом в интервью, но потом все сошлись во мнении, что эта музыка будет немножко непонятной для зрителя, для тех, кто уже давно в фигурном катании.

Программа получилась очень современная, крутая, драйвовая. Мы решили сделать тот же вариант, только под «Oblivion» Астора Пьяццоллы. Все очень классно легло. И новая короткая мне тоже нравится.Первый вариант был очень крутой, насыщенный, в новом варианте я тоже выгляжу достаточно свежо, но по той программе было видно, что ее ставил один из лучших постановщиков на сегодняшний день. Программа была насыщенной, но она полностью осталась. Просто изменили музыку.