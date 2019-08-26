Туктамышева поменяла музыку в новой короткой программе
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева в сезоне 2019/2020 будет исполнять короткую программу под композицию «Oblivion» Астора Пьяццоллы. Ранее фигуристка заявляла, что ее постановка будет под композицию «Drumming Song» в исполнении Florence and the Machine.
— Ше-Линн Бурн поставила мне классную программу под музыку «Drumming Song», — скаазала Туктамышева в интервью официальному сайту ФФКР. — Я рассказала об этом в интервью, но потом все сошлись во мнении, что эта музыка будет немножко непонятной для зрителя, для тех, кто уже давно в фигурном катании.
Программа получилась очень современная, крутая, драйвовая. Мы решили сделать тот же вариант, только под «Oblivion» Астора Пьяццоллы. Все очень классно легло. И новая короткая мне тоже нравится.Первый вариант был очень крутой, насыщенный, в новом варианте я тоже выгляжу достаточно свежо, но по той программе было видно, что ее ставил один из лучших постановщиков на сегодняшний день. Программа была насыщенной, но она полностью осталась. Просто изменили музыку.
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https://fsrussia.ru/intervyu/4473-videointervyu-elizavety-tuktamyshevoj-i-andreya-lazukina.html