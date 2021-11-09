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Туктамышева показала, как создавался костюм для показательного номера

16:56
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Российская фигуристка Елизавета Туктамышева показала, как создавался костюм для показательного номера. Номер был поставлен под саундтрек мюзикла «Мулен Руж».

«Отдельная большая любовь к костюмам на показательные. Не можешь выбрать между черным и красным — бери оба.

Покажу вам немного закулисья с примерок», — написала Туктамышева в Instagram.

На этапе «Гран-при» в Канаде 24-летняя россиянка заняла второе место.

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Екатерина Савостина все материалы автора
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