Российская фигуристка Елизавета Туктамышева показала, как создавался костюм для показательного номера. Номер был поставлен под саундтрек мюзикла «Мулен Руж».

«Отдельная большая любовь к костюмам на показательные. Не можешь выбрать между черным и красным — бери оба.

Покажу вам немного закулисья с примерок», — написала Туктамышева в Instagram.

На этапе «Гран-при» в Канаде 24-летняя россиянка заняла второе место.