Туктамышева показала, как создавался костюм для показательного номера
16:56
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева показала, как создавался костюм для показательного номера. Номер был поставлен под саундтрек мюзикла «Мулен Руж».
«Отдельная большая любовь к костюмам на показательные. Не можешь выбрать между черным и красным — бери оба.
Покажу вам немного закулисья с примерок», — написала Туктамышева в Instagram.
На этапе «Гран-при» в Канаде 24-летняя россиянка заняла второе место.
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