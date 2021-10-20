Туктамышева показала кадр со своей первой фотосессии

Чемпионка мира и Европы в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева показала свою старую фотографию.

«Моя первая фотосессия для журнала. Очень тогда замерзла, но, думаю, по моему лицу это и так видно», — написала в сторис своего Instagram Туктамышева.

Сторис Елизаветы Туктамышевой. Фото Instagram

Ранее Туктамышева рассказала, как относится к фанатам, которые хотят сфотографироваться с ней на улице.