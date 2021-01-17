Туктамышева подтвердила свое участие в предстоящем командном турнире в Москве
19:53
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева в прямом эфире в Instagram рассказала, что будет участвовать в командном турнире в Москве.
24-летняя спортсменка отметила, что хочет «набрать боевую форму» к командному турниру и финалу Кубка России.
В текущем сезоне фигуристка выиграла этап серии Гран-при в Москве и стала седьмой на чемпионате России. Командный турнир под эгидой Федерации фигурного катания на коньках России запланирован на начало февраля.
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