ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Фигурное катание

Туктамышева подтвердила свое участие в предстоящем командном турнире в Москве

19:53
Елизавета Туктамышева. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Елизавета Туктамышева. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева в прямом эфире в Instagram рассказала, что будет участвовать в командном турнире в Москве.

24-летняя спортсменка отметила, что хочет «набрать боевую форму» к командному турниру и финалу Кубка России.

В текущем сезоне фигуристка выиграла этап серии Гран-при в Москве и стала седьмой на чемпионате России. Командный турнир под эгидой Федерации фигурного катания на коньках России запланирован на начало февраля.

Фигурное катание: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир