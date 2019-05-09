Туктамышева поделилась фотографией с Мишиным. И поблагодарила за сезон

Чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева поделилась новой фотографией в своем Инстаграме. На нем фигуристка позирует вместе со своим тренером Алексеем Мишиным.

– Спасибо за сезон! – написала Туктамышева.

22-летняя Туктамышева в прошедшем сезоне она стала победителем Skate Canada и заняла третье место в финале "Гран-при", уступив Рике Кихире и Алине Загитовой. Также фигуристка принимала участие в командном чемпионате мира, где стала второй в короткой и первой в произвольной программе.

Все о фигурном катании – здесь