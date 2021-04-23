Туктамышева поделилась эмоциями от участия в шоу «Вечерний Ургант»

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева поделилась впечатлениями от участия в шоу «Вечерний Ургант».

«Сбылась моя давняя мечта! Наконец-то я попала на «Вечерний Ургант»! Шоу на 100 процентов оправдало мои ожидания! Очень крутая атмосфера, офигенный Иван Ургант, супер ловкий (из него получился бы отличный фигурист) Дмитрий Хрусталев. Короче, ребят, я счастлива еще раз спасибо за приглашение, это было незабываемо», — написала Туктамышева в Instagram.

Туктамышева — серебряный призер чемпионата мира 2021 года по фигурному катанию в Стокгольме. 24-летняя россиянка была капитаном сборной России, которая выиграла командный турнир впервые в истории.