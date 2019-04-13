Туктамышева победила Кихиру! Но Россия стала третьей на командном чемпионате мира

Россиянка Елизавета Туктамышева выиграла произвольную программу на командном чемпионате мира.

Второй стала американка Брейди Теннел. Замкнула тройку японка Каори Сакамото.

Японка Рика Кихира допустила два падения и стала пятой.

Россиянка Софья Самодурова показала четвертый результат.

Таким образом, сборная России заняла третье итоговое место на командном чемпионате мира (102 очка). Первой место заняла команда США (117 очков). Второй стала Япония (104).

Фукуока (Япония)

Командный чемпионат мира

Женщины

Произвольная программа

1. Елизавета Туктамышева (Россия) - 153,89

2. Брейди Теннел (США) - 150,83

3. Каори Сакамото (Япония) - 146,70

4. Софья Самодурова (Россия) - 138,84

5. Рика Кихира (Япония) - 138,37

6. Мэрайя Белл (США) - 135,17

7. Марина Пиредда (Италия) - 120,22

8. Маэ Бернис Мейте (Франция) - 114,22

9. Лорин Лекавелье (Франция) - 107,71

10. Габриэль Дэйлмен (Канада) - 107,48

11. Роберта Родегьеро (Италия) - 106,64

12. Ален Шартран (Канада) - 94,91

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