Туктамышева планирует вернуть каскад с флипом в короткую программу

Чемпионка мира-2015 Елизавета Туктамышева прокомментировала свое выступление на первом этапе «Гран-при» в Лас-Вегасе. Фигуристка заняла третье место на турнире.

— В принципе, я довольна окончанием этого старта, но все равно были недочеты, ошибки. Не такая собранная была в короткой программе, как могла бы быть, но в целом довольна. Третье место — это тоже не так плохо, и я на положительных эмоциях заканчиваю этот этап, готовлюсь к следующему.

— В короткой программе казалось, что вы уставшая. В чем проблема?

— Я смогла собраться после короткой программы и откатать с настроением свою произвольную программу. То, что справилась со своим психологическим состоянием, дало положительный отклик у меня в душе.

— Вы успели поменять музыку в произвольной программе.

После турнира в Финляндии поменяли музыку в произвольной, каскад, вернули аксель+тулуп, было много изменений. Решили, что если нужно что-то менять, то надо менять. Поэтому решили не медлить. Музыку я хотела сделать поярче, и, мне кажется, это выглядело удачнее, чем предыдущий вариант.

А по поводу комбинаций, то нужно было все же оставлять флип — тулуп, потому что за один день серьезные прыжковые элементы не стоит менять. Но что было, то было, это опыт, я не переживаю.

— В будущем будете возвращать флип?

— В дальнейшем буду возвращать флип.

— Вам ставили неправильное ребро.

— Да, мы подумали, что я делаю тулуп+тулуп и можно на нем получить столько же баллов. Но он был не напрыган. Я старалась максимальный контент с начала сезона и тулуп+тулуп ушел на второй план.

Надеюсь, серьезных изменений уже не будет. У нас есть определенный контент, над которым будем продолжать работать. Мне важно, чтобы все было четко спланировано, по полочкам, и я знала, что мы делаем