Туктамышева ответила на вопрос о завершении карьеры

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева ответила на вопрос о завершении карьеры.

«Пока нет. Продолжаю кататься», — написала Туктамышева в сторис Instagram.

Елизавета Туктамышева. Фото Instagram

25-летняя спортсменка является чемпионкой мира и Европы 2015 года. Она завоевывала серебряную медаль на мировом первенстве в 2021 году и бронзовую награду на чемпионате Европы 2013 года. Также она победительница финала серии «Гран-при» сезона-2014/15.

В текущем сезона Туктамышева заняла второе место на этапах серии «Гран-при» в России и Канаде.