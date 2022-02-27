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Сегодня, 18:00

Туктамышева ответила на вопрос о завершении карьеры

Екатерина Савостина
Корреспондент
Елизавета Туктамышева.
Фото Instagram

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева ответила на вопрос о завершении карьеры.

«Пока нет. Продолжаю кататься», — написала Туктамышева в сторис Instagram.

Елизавета Туктамышева. Фото Instagram
Елизавета Туктамышева.
Фото Instagram

25-летняя спортсменка является чемпионкой мира и Европы 2015 года. Она завоевывала серебряную медаль на мировом первенстве в 2021 году и бронзовую награду на чемпионате Европы 2013 года. Также она победительница финала серии «Гран-при» сезона-2014/15.

В текущем сезона Туктамышева заняла второе место на этапах серии «Гран-при» в России и Канаде.

Источник: https://www.instagram.com/liza_tuktik/?hl=ru
Фигурное катание
Елизавета Туктамышева
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