Туктамышева ответила на вопрос о завершении карьеры
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева ответила на вопрос о завершении карьеры.
«Пока нет. Продолжаю кататься», — написала Туктамышева в сторис Instagram.
Елизавета Туктамышева.
Фото Instagram
25-летняя спортсменка является чемпионкой мира и Европы 2015 года. Она завоевывала серебряную медаль на мировом первенстве в 2021 году и бронзовую награду на чемпионате Европы 2013 года. Также она победительница финала серии «Гран-при» сезона-2014/15.
В текущем сезона Туктамышева заняла второе место на этапах серии «Гран-при» в России и Канаде.
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