Фигурное катание
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Теги

Горячие темы

Авторские рубрики

Новости   //    Фигурное катание

Туктамышева отправилась на Finlandia Trophу

15:47
Теги:

Чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева отправилась на предсезонный турнир серии «челленджер» Finlandia Trophу, cоответствующей фотографией фигуристка поделилась в Instagram.

Finlandia Trophy пройдет в Эспоо с 11 по 13 октября. От России там выступят: Туктамышева, Софья Самодурова, Алена Косторная, Сергей Воронов, Андрей Лазукин, спортивные пары Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Алиса Ефимова/Александр Коровин, танцевальные пары — Бетина Попова/Сергей Мозгов, Анастасия Шпилевая/Григорий Смирнов.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир