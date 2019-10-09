Туктамышева отправилась на Finlandia Trophу
15:47
Чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева отправилась на предсезонный турнир серии «челленджер» Finlandia Trophу, cоответствующей фотографией фигуристка поделилась в Instagram.
Finlandia Trophy пройдет в Эспоо с 11 по 13 октября. От России там выступят: Туктамышева, Софья Самодурова, Алена Косторная, Сергей Воронов, Андрей Лазукин, спортивные пары Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Алиса Ефимова/Александр Коровин, танцевальные пары — Бетина Попова/Сергей Мозгов, Анастасия Шпилевая/Григорий Смирнов.
Из Инстаграма Елизаветы Туктамышевой pic.twitter.com/2BoS4WKmNM— Калейдоскоп (@sUXQUiujLXuBavR) October 9, 2019
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