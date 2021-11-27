Туктамышева отказалась от прыжков в прогоне произвольной программы на этапе «Гран-при»

Чемпионка мира Елизавета Туктамышева не исполнила ни одного прыжка в прогоне произвольной программы на заключительной тренировке в Сочи.

Фигуристка тренировала только непрыжковые элементы — вращения и дорожку шагов. Вне прогона Туктамышева сделала несколько тройных акселей, большинство попыток было удачными.

Этап серии «Гран-при» в Сочи проходит с 26 по 28 ноября. Сегодня, 27 ноября женщины выступят с произвольными программами, начало — в 19.10 (мск).