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Туктамышева отказалась от прыжков в прогоне произвольной программы на этапе «Гран-при»

12:47
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Чемпионка мира Елизавета Туктамышева не исполнила ни одного прыжка в прогоне произвольной программы на заключительной тренировке в Сочи.

Фигуристка тренировала только непрыжковые элементы — вращения и дорожку шагов. Вне прогона Туктамышева сделала несколько тройных акселей, большинство попыток было удачными.

Этап серии «Гран-при» в Сочи проходит с 26 по 28 ноября. Сегодня, 27 ноября женщины выступят с произвольными программами, начало — в 19.10 (мск).

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Анастасия Плетнева все материалы автора
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