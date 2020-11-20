Туктамышева ошиблась на флипе, но сделала тройной аксель в короткой программе на «Гран-при России»

Чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева с ошибкой исполнила короткую программу на этапе «Гран-при» в Москве.

Фигуристка сделала тройной аксель, а затем допустила степ-аут на тройном флипе, который был заявлен в каскаде с тройным тулупом. Однако Туктамышева добавила двойной тулуп к тройному лутцу и таким образом выполнила необходимые прыжковые элементы.

Она набрала 74,70 балла за свой прокат и занимает промежуточное первое место.