Туктамышева ошиблась на флипе, но сделала тройной аксель в короткой программе на «Гран-при России»
20:39
Чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева с ошибкой исполнила короткую программу на этапе «Гран-при» в Москве.
Фигуристка сделала тройной аксель, а затем допустила степ-аут на тройном флипе, который был заявлен в каскаде с тройным тулупом. Однако Туктамышева добавила двойной тулуп к тройному лутцу и таким образом выполнила необходимые прыжковые элементы.
Она набрала 74,70 балла за свой прокат и занимает промежуточное первое место.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю