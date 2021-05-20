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Туктамышева опубликовала новое фото в эффектном платье

09:46
Елизавета Туктамышева. Фото AFP Сторис Елизаветы Туктамышевой. Фото Instagram
Елизавета Туктамышева. Фото AFP
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Российская фигуристка Елизавета Туктамышева в сторис в Instagram опубликовала новую фотографию.

На снимке девушка стоит в красивом серебристом платье с глубоким вырезом.

«У кого съемки в два часа ночи? Правильно, у меня!» — подписала спортсменка фото.

Сторис Елизаветы Туктамышевой. Фото Instagram
Сторис Елизаветы Туктамышевой. Фото Instagram

24-летняя Туктамышева в 2021 году завоевала серебряную медаль на чемпионате мира. Тренером спортсменки является Алексей Мишин.

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Туктамышева опубликовала новое фото в эффектном платье

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