Туктамышева опубликовала новое фото в эффектном платье
09:46
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева в сторис в Instagram опубликовала новую фотографию.
На снимке девушка стоит в красивом серебристом платье с глубоким вырезом.
«У кого съемки в два часа ночи? Правильно, у меня!» — подписала спортсменка фото.
Сторис Елизаветы Туктамышевой. Фото Instagram
24-летняя Туктамышева в 2021 году завоевала серебряную медаль на чемпионате мира. Тренером спортсменки является Алексей Мишин.
Читайте также
Миранчук и «Аталанта» — без Кубка Италии. Буффон провел прощальный матч за «Ювентус» и уходит победителем
Овечкин пришел в ярость после поражения. Он наконец-то забил в этом плей-офф, но «Вашингтон» проиграл из-за ошибки вратаря
2
Зачет
vs
3
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю