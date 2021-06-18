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Туктамышева опубликовала новое фото со сборов в Куршевеле

13:41
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Российская фигуритска Елизавета Туктамышева в своем Instagram опубликовала новое фото со сборов во французском Куршевеле.

Девушка выложила снимок на фоне гор.

Публикация от Elizaveta Tuktamysheva (@liza_tuktik)

Группа Алексея Мишина проводит тренировочный сбор в Куршевеле с 12 по 25 июня.

24-летняя Туктамышева — чемпионка мира и Европы по фигурному катанию 2015 года, а также обладательница серебряной медали мирового первенства 2021 года.

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