Туктамышева опубликовала новое фото со сборов в Куршевеле

Российская фигуритска Елизавета Туктамышева в своем Instagram опубликовала новое фото со сборов во французском Куршевеле.

Девушка выложила снимок на фоне гор.

Группа Алексея Мишина проводит тренировочный сбор в Куршевеле с 12 по 25 июня.

24-летняя Туктамышева — чемпионка мира и Европы по фигурному катанию 2015 года, а также обладательница серебряной медали мирового первенства 2021 года.