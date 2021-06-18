Туктамышева опубликовала новое фото со сборов в Куршевеле
13:41
Российская фигуритска Елизавета Туктамышева в своем Instagram опубликовала новое фото со сборов во французском Куршевеле.
Девушка выложила снимок на фоне гор.
Группа Алексея Мишина проводит тренировочный сбор в Куршевеле с 12 по 25 июня.
24-летняя Туктамышева — чемпионка мира и Европы по фигурному катанию 2015 года, а также обладательница серебряной медали мирового первенства 2021 года.
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