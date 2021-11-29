Туктамышева опубликовала фото с Валиевой и Хромых после «Гран-при» в Сочи
07:56
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева опубликовала в сторис в Instagram новую фотографию.
Девушка сфотографировалась рядом с россиянками Камилой Валиевой и Майей Хромых на этапе «Гран-при» в Сочи.
Сторис Елизаветы Туктамышевой. Фото Instagram
Туктамышева заняла второе место на турнире в России, набрав по сумме выступлений 229,23 балла. В произвольной программе она успешно приземлила тройной аксель в каскаде с двойным тулупом, но ошиблась на сольном тройном акселе.
Спортсменка квалифицировалась в финал серии «Гран-при», который пройдет в японской Осаке с 9 по 12 декабря.
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