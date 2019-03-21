Туктамышева оценила выступление Лазукина на чемпионате мира

Елизавета Туктамышева, не вошедшая в состав сборной России на чемпионат мира-2019 в Сайтаме, похвалила выступление российского фигуриста Андрея Лазукина. Фигурист чисто исполнил программу и получил за свой прокат 84,05 балла.

- Ура! Молодец, Андрюшка! - написала Туктамышева в своем Инстаграме.

Напомним, что Лазукин является молодым человеком фигуристки.

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