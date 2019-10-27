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Туктамышева оценила прокат произвольной программы Трусовой на этапе «Гран-при» в Канаде. Одним словом

10:32
Instagram Елизаветы Туктамышевой.
Instagram Елизаветы Туктамышевой.
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Чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева прокомментировала прокат произвольной программы российской фигуристки Александры Трусовой на этапе «Гран-при» в Канаде.

— Браво, — написала Елизавета.

15-летняя спортсменка упала во время исполнения четверного сальхова, однако чисто выполнила четверной лутц, каскад четверной тулуп + тройной тулуп, двойной аксель, каскад четверной тулуп + 1 ойлер + тройной сальхов, каскад тройной лутц + тройной риттбергер, а также тройной лутц.

Трусова набрала 166,62 балла за свой прокат. Общая сумма баллов — 241,02. Это мировой рекорд.

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