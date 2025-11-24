Туктамышева объявила о завершении карьеры

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева приняла решение завершить карьеру. Об этом она объявила на YouTube-канале Вити Кравченко.

«Думаю, для каждого спортсмена фигурное катание, для каждого фигуриста, — это маленькая жизнь. Да, там были какие-то проблемы, какие-то сложные ситуации, но в ней было так много хорошего, так много счастливых моментов, что я могу с благодарностью сейчас сказать, что у меня сложилась яркая карьера, и я ни о чем не жалею. Объявляю о завершении своей спортивной карьеры, я без сожалений», — сказала Туктамышева.

Фигуристка поблагодарила болельщиков и семью за поддержку, своего первого тренера Светлану Веретенникову, а также Алексея Мишина, под руководством которого занималась много лет.

28-летняя россиянка выступала в одиночном катании. Она является чемпионкой мира 2015 года, серебряным призером турнира 2021 года, победительницей чемпионата Европы-2015, бронзовым призером европейского первенства-2013. Также спортсменка выигрывала чемпионат России в 2013-м, трижды становилась серебряным (2009, 2015, 2023) и дважды — бронзовым (2010, 2011) призером чемпионата страны.

Туктамышева не выступала на соревнованиях с контрольных прокатов в сентябре 2023 года. В октябре того же года она объявила о паузе в карьере.

В июне 2025-го фигуристка вошла в тренерский штаб сборной Санкт-Петербурга.