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Сегодня, 09:22

Туктамышева — о паузе в карьере: «Хочу направить энергию в другое русло, хочу учиться новому»

Виктория Кравченко
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Елизавета Туктамышева.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева рассказала, почему решила поставить профессиональную карьеру на паузу. Она подчеркнула, что в последние несколько лет ей было очень тяжело, появилась усталость и демотивация.

«Я пропускаю сезон, не потому что у меня травма или мне сложно скоординировать свое тело. Нет, я все так же могу прыгать, кататься, тренироваться. Просто пока хочу направить энергию в другое русло, хочу учиться новому», — цитирует Туктамышеву Sports.ru.

Она отметила, что вернуться будет тяжело, однако она готова пойти на этот шаг.

«Продление отстранения — еще одна причина. Тех самых ярких всплесков, поездок на международные старты сейчас нет. Поэтому пропускаю этот сезон», — добавила фигуристка.

18 октября о решении Туктамышевой пропустить сезон-2023/24 сообщало РИА Новости. Сама спортсменка рассказала, что рассматривает вариант с работой тренером после завершения карьеры.

26-летняя фигуристка является чемпионкой мира и Европы 2015 года, серебряным призером чемпионата мира 2021 года, бронзовым призером европейского первенства 2013 года и победительницей чемпионата России-2013.

Источник: https://www.sports.ru/tribuna/blogs/tuktik_blog/3197493.html?utm_source=telegram&utm_medium=figurea
Фигурное катание
Елизавета Туктамышева
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