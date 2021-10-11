Туктамышева объяснила, почему у нее хорошо получается прыгать тройной аксель

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева высказалась о результатах турнира Finlandia Trophy.

«Была более уверена, более привычная атмосфера, более спокойная, поэтому удалось неплохо откататься, не учитывая мой странный ритбергер. Но в целом, я довольна этими соревнованиями и обеими программами.

Как собралась на произвольную? Мысли были такие, чтобы глупую ошибку не совершить, потому что два тройных акселя — это ключевая задача в произвольной, а дальше идет много наработанного, того, что уже было. Единственно, я за каскад двойной аксель + ойлер + тройной сальхов еще немножко переживала, потому что его прыгаю только второй сезон, раньше не исполняла», — приводит слова Туктамышевой пресс-служба ФФККР.

Также Туктамышева рассказала, в чем секрет ее тройного акселя.

«Просто в детстве я очень любила прыгать и рано выучила аксель. Где-то сохранились те способности и желание плюс техника Алексея Николаевича Мишина, который изначально очень хорошо мне поставил двойной аксель, и он был высокий, пролетный — грех не делать тройной, как говорится. Тут нет секрета. Надо просто иметь немного потенциала к исполнению прыжков, потому что есть потенциально прыгучие спортсмены».

На турнире в Эспоо Туктамышева прыгнула тройной аксель в короткой программе, а в произвольной программе чисто исполнила два тройных акселя. Она набрала по сумме выступлений 233,30 балла и заняла второе итоговое место.