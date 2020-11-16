Туктамышева объяснила, почему Сотникова и Липницкая рано завершили карьеру

Чемпионка мира и Европы-2015 по фигурному катанию Елизавета Туктамышева ответила на вопрос, почему многие российские фигуристки, в частности, Аделина Сотникова и Юлия Липницкая, рано завершают карьеру. Обе спортсменки завоевали золото Игр в Сочи (Сотникова — в женском одиночном катании, Липницкая — в командном турнире), после чего приняли участие в считанном количестве соревнований и в юном возрасте ушли из спорта.

— Я думаю, много сил и нервов было вложено в то, чтобы попасть на игры и победить на них, — цитирует GQ Туктамышеву. — И людям сложно оставаться на том же уровне дальше. А если даешь себе год спада, потом очень непросто прийти в форму, вернуться к тренировкам. Это как конфетка. Попробуешь что-то сладкое, тебе понравится, и хочется еще.

— А хочется — потому что раньше таких конфет не пробовали?

— Да. Это сложно — оставаться на пике формы. Выиграть Олимпиаду, показать свой максимум. Потом наступает опустошение, и собраться эмоционально бывает непросто. Ты понимаешь, что стоит за всеми победами. Никто не может десять лет кататься на одном уровне. Ну, кроме Ирины Слуцкой.