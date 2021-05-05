Туктамышева объяснила, почему не хочет кататься под «Кармен»
Чемпионка мира-2015 по фигурному катанию Елизавета Туктамышева в интервью «СЭ» рассказала, почему не хотела бы кататься под музыку из балета «Кармен».
Эти композиции являются классикой в фигурном катании. Под эту музыку катались многие известные фигуристы: Катарина Витт, Татьяна Навка и Роман Костомаров, Алина Загитова, Максим Ковтун и многие другие.
— Не было желания скатать чистую классику фигурного катания? «Кармен», например.
— «Кармен» уже очень много было, а есть столько хорошей музыки, что можно выбрать что-то более интересное, на мой взгляд. У меня была мысль катать «Кармен» только в начале своего пути, когда мне было 16-17 лет. Сейчас каждый год есть «Кармен», а в олимпийский сезон — не одна и не две, поэтому не очень хочется ставить.
Но классика у меня была в прошлом сезоне — «Спартак». Я попробовала, поняла, что это высоко, красиво, хорошая программа была, я ее безумно любила. Но чувствовала, что это все равно не совсем я. Так как я все-таки люблю кайфовать, мне нужна музыка, которая меня заряжает, от которой я получаю много эмоций.
(Анастасия Плетнева, Анастасия Рацкевич)
Полностью интервью Елизаветы Туктамышевой — на сайте «СЭ»
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