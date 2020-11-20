Туктамышева объяснила, почему допустила ошибку на флипе

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева объяснила свою ошибку на флипе во время короткой программы на «Гран-при» в Москве. Она показала второй результат, набрав 74,70 балла.

— Лиза, у вас получился сегодня классный тройной аксель, а потом была проблема с флипом. Что случилось?

— Да, ошибка на флипе была не совсем предсказуемой, потому что этот каскад у меня довольно стабильно получался. На разминке что-то пошло не так, и я начала зря анализировать ситуацию, размышлять о технике. Это сыграло свою роль в нехорошую сторону, потому что лучше отключать голову и довериться своему телу. Уже очень много напрыгано, тело само знает, как действовать. В целом я довольна короткой программой, если не акцентировать внимание на эту помарке на флипе. Вся программа целиком получилась удачно. Было одно из самых удачных исполнений за этот сезон. Осталось немножко скорректировать технические моменты. (Дмитрий Кузнецов)