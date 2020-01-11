Туктамышева объяснила, почему часто меняет программы по ходу сезона

Чемпионка мира и Европы-2015 Елизавета Туктамышева в интервью ФФККР рассказала, почему нередко меняет программы. Так, в текущем сезоне спортсменка решила вернуть прошлогоднюю произвольную программу, потому что ее исполнение приносит ей больше баллов и положительных эмоций. Также она неоднократно меняла каскад в короткой программе.

— Лиза, в течение сезона вы нередко меняете программы, пробуете новую музыку или возвращаетесь к прошлогодней программе, хотя почти каждый год именно Мишин открывает для фигурного катания имена новых хореографов. Можете объяснить, зачем вы пробуете разные варианты?

- Мы меняем программы в течение сезона, потому что Алексей Николаевич Мишин считает, что это нужно для развития. Если он видит, что в программе, которая мне нравится, чего-то не хватает, то ищет варианты. Так было в этом сезоне с короткой, поставленной Ши-Линн Бурн «Drumming Song», когда Алексей Николаевич предложил попробовать другую музыку из «Обливион», чтобы я почувствовала «катючесть», скорость, поняла как в этой программе можно катить.

Мне нравилась программа Ши-Линн, но Алексей Николаевич видел в ней меня немного «дерганую», хотя это стиль такой. Вот он и посоветовал взять «Обливион», чтобы я программу раскатала. И когда я вкатала ее, то попросила вернуться к первоначальному варианту, потому что мне он нравится. Костюм, энергетика, музыка — там все совпало...

К прошлогодней произвольной мы вернулись, потому что изначально я вообще не хотела ее менять. Если бы весь прошлый сезон программу катала — это одно. Но у меня получилось не так много стартов, чтобы покайфовать. А программа реально классная и кто бы ее ни исполнял, с плохим настроением ее невозможно заканчивать.

В прошлом сезоне у меня были две прекрасные программы, в которых я себя комфортно чувствовала, все были довольны, поэтому мы ничего не трогали. Но когда есть недочеты, то Алексей Николаевич предпочитает убирать их вот таким способом, чем ждать, пока само пройдет. Он не ждет, пока проблема решится, а старается решить ее, поэтому мы никогда не стоим, все время работаем.