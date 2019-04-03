Туктамышева – о выступлении на Олимпиаде: "С третьего раза должно получиться"

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева в интервью изданию Собака.RU, в котором рассказала, как пережила непопадание в состав сборной России на чемпионат мира в Сайтаме, и о том, что не собирается завершать карьеру, а намеревается попасть на Олимпиаду-2022.

– Вы готовились к чемпионату мира, но вас не взяли в основной состав. Как восприняли эту новость?

– Была расстроена, но духом не упала. Сейчас тренируюсь в том же режиме, что и раньше, расслабляться нельзя. Дальнейшие планы тоже не поменялись, я продолжаю кататься и не собираюсь заканчивать карьеру.

- Вы говорили, что 22 – уже почтенный возраст для фигуристки.

– Я, скорее, шутила: мне не хочется ставить себе какие-то рамки, я буду отталкиваться от своих ощущений и кататься, пока позволяет здоровье и есть желание. Нет какого-то правильного возраста для ухода из спорта, сейчас все быстро меняется, например, Каролина Костнер каталась до 30 лет. Я надеюсь все-таки побывать на Олимпиаде – с третьего раза должно получиться.