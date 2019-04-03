Туктамышева - о номере с раздеванием: "Мне нравится привносить в этот спорт эпатажную изюминку"

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева дала интервью изданию Собака.RU рассказала о своем нашумевшем показательном номере под песню Toxic Бритни Спирз. Танец с раздеванием вызвал бурную реакцию среди профессионалов и любителей фигурного катания.

– Я отличаюсь от других фигуристок: мне нравится привносить в этот спорт эпатажную изюминку, быть яркой и смелой, не совпадать с привычным образом девушки на коньках. Как ни странно, несмотря на почтенный возраст, мой тренер Алексей Николаевич Мишин тоже очень смелый, живой, стремится ориентироваться в трендах, поэтому мы друг друга отлично понимаем. Правда, на номер под Toxic его пришлось немного поуговаривать. Но, так как я уже взрослая и опытная, у меня есть небольшое преимущество – после рассказа о том, что все знают эту мелодию и публике выступление точно понравится, он согласился. Я знаю, что только на YouTube номер посмотрело больше миллиона человек, но стараюсь не воспринимать это всерьез. Уверена, что это было круто, хотя негатива тоже было много, особенно от женщин. Люди привыкли к определенному формату фигурного катания, а тут пришла какая-то выскочка и навела шороху. Конечно, это злит, – сказала Туктамышева.

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