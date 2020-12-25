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Туктамышева — о короткой программе на чемпионате России: «Сделала все, что могла»

Елизавета Туктамышева. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II Сторис Елизаветы Туктамышевой. Фото Instagram
Елизавета Туктамышева. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Чемпионка мира и Европы-2015 Елизавета Туктамышева поблагодарила болельщиков за поддержку после выступления в короткой программе на чемпионате России у себя в Instagram.

«Сделала все, что могла. Спасибо за прекрасную поддержку. До слез», — написала спортсменка в сторис.

Сторис Елизаветы Туктамышевой. Фото Instagram
Сторис Елизаветы Туктамышевой. Фото Instagram

Туктамышева не смогла чисто исполнить короткую программу, допустив помарку при приземлении с тройного акселя. За свой прокат она набрала 73,55 балла и заняла пятое место. Произвольная программа у женщин на чемпионате России в Челябинске состоится завтра, 26 декабря. Начало — в 17.00 (мск).

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