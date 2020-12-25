Туктамышева — о короткой программе на чемпионате России: «Сделала все, что могла»
Чемпионка мира и Европы-2015 Елизавета Туктамышева поблагодарила болельщиков за поддержку после выступления в короткой программе на чемпионате России у себя в Instagram.
«Сделала все, что могла. Спасибо за прекрасную поддержку. До слез», — написала спортсменка в сторис.
Сторис Елизаветы Туктамышевой. Фото Instagram
Туктамышева не смогла чисто исполнить короткую программу, допустив помарку при приземлении с тройного акселя. За свой прокат она набрала 73,55 балла и заняла пятое место. Произвольная программа у женщин на чемпионате России в Челябинске состоится завтра, 26 декабря. Начало — в 17.00 (мск).
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