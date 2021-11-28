Российская фигуристка Елизавета Туктамышева довольна выступлением на этапе «Гран-при» в Сочи.

«Цель выйти в финал достигнута! Откатала не на сто процентов, форма еще не восстановлена, но главная задача выполнена, и я очень этому рада! Спасибо всем за поддержку!» — написала Туктамышева в Instagram.

Туктамышева заняла второе место на турнире в России, набрав по сумме выступлений 229,23 балла. В произвольной программе она успешно приземлила тройной аксель в каскаде с двойным тулупом, но ошиблась на сольном тройном акселе.

Спортсменка квалифицировалась в финал серии «Гран-при», который пройдет в японской Осаке с 9 по 12 декабря.