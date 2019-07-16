Туктамышева пошутила, что не выступит на Олимпиаде в Токио

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева в шутливой форме выступила с официальным объявлением о том, что она не примет участия в летних Олимпийских играх 2020 года в Токио. По словам 22-летней спортсменки, это связано с техническими причинами, а ее проклятие реально.

- Официальное объявление. Я не собираюсь выступать на Олимпиаде в Токио. Как они сказали, из-за технических причин. Я была уверена, что Игры в Японии станут моим лучшим шансом. Мое проклятие реально, еще одна пропущенная Олимпиада, - написала Туктамышева, выступающая в зимнем виде спорта.

Напомним, что Туктамышева не смогла отобраться на Олимпиаду-2014 в Сочи и на Игры-2018 в Пхенчхане.