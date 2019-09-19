Туктамышева не исключает замену музыки в короткой программе

Одна из самых популярных фигуристок России Елизавета Туктамышева в интервью «СЭ» призналась, что в короткой программе, исполняемой под «Oblivion», может вернуться к первоначальному саундтреку, предложенному ее постановщиком Ше-Линн Бурн.

— В Интернете есть видео, где на вашу короткую программу с контрольных прокатов наложен ее первоначальный саундтрек «Drumming Song» в исполнении Florence And The Machine. И программа выглядит совсем иначе. Вариант с его возвращением возможен?

— Такие мысли были. И возможно мы попробуем откатать программу под «Drumming Song» на этапе Кубка Санкт-Петербурга, после чего будем смотреть. Хочется оценить два варианта. Но перед этапами «Гран-при» хочется быть уверенной, что программа смотрится хорошо. Плюс еще выступлю на Finlandia Trophy. (Екатерина Беспалова)

Полностью интервью Туктамышевой