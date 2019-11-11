Туктамышева не исключает, что будет продолжать карьеру и после Пекина-2022

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева отметила, что в числе целей, которых ей бы хотелось достичь, есть олимпийская медаль.

— Осталось ли еще что-то, чего хотелось бы достичь? Конечно, это медаль на Олимпийских играх, — цитирует ТАСС Туктамышеву. Сохраняется ли ориентир на Пекин? Да, безусловно. После будем смотреть. На будущее я вообще никогда не загадываю.

Туктамышева заняла третье место на «Гран-при» в Китае. Победила ее соотечественница Анна Щербакова.