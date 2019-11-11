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Туктамышева не исключает, что будет продолжать карьеру и после Пекина-2022

11:29
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Российская фигуристка Елизавета Туктамышева отметила, что в числе целей, которых ей бы хотелось достичь, есть олимпийская медаль.

 — Осталось ли еще что-то, чего хотелось бы достичь? Конечно, это медаль на Олимпийских играх, — цитирует ТАСС Туктамышеву. Сохраняется ли ориентир на Пекин? Да, безусловно. После будем смотреть. На будущее я вообще никогда не загадываю.

Туктамышева заняла третье место на «Гран-при» в Китае. Победила ее соотечественница Анна Щербакова.

Дополнительная информация

https://tass.ru/interviews/7098929

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