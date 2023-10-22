Туктамышева не думает, что шоу стали популярнее соревнований

Чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева не считает, что шок стали гораздо популярнее среди зрителей, чем соревнования.

«Я бы так не сказала. У нас все равно соревнования проходят с большим количеством зрителей. Особенно чемпионат страны или финал Кубка России — в прошлом году у нас весь «Юбилейный» был полон. Поэтому я бы не сказала, что шоу стали популярнее. Их просто стало больше. Стало больше людей, которые их могут создавать. Но это не связано с отстранением», — цитирует фигуристку «Чемпионат».

18 октября о решении Туктамышевой пропустить сезон-2023/24 сообщило РИА «Новости».

Туктамышева является чемпионкой мира 2015 года, серебряным призером чемпионата мира 2021 года. Также на ее счету победа на чемпионате Европы-2015, бронза европейского первенства 2013 года, победа на чемпионате России-2013.