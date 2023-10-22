Фигурное катание
Новости
Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 10:35

Туктамышева не думает, что шоу стали популярнее соревнований

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева не считает, что шок стали гораздо популярнее среди зрителей, чем соревнования.

«Я бы так не сказала. У нас все равно соревнования проходят с большим количеством зрителей. Особенно чемпионат страны или финал Кубка России — в прошлом году у нас весь «Юбилейный» был полон. Поэтому я бы не сказала, что шоу стали популярнее. Их просто стало больше. Стало больше людей, которые их могут создавать. Но это не связано с отстранением», — цитирует фигуристку «Чемпионат».

18 октября о решении Туктамышевой пропустить сезон-2023/24 сообщило РИА «Новости».

Туктамышева является чемпионкой мира 2015 года, серебряным призером чемпионата мира 2021 года. Также на ее счету победа на чемпионате Европы-2015, бронза европейского первенства 2013 года, победа на чемпионате России-2013.

Источник: https://www.championat.com/figureskating/news-5289074-tuktamysheva-ne-schitaet-chto-shou-stali-populyarnee-sorevnovanij.html
Фигурное катание
Елизавета Туктамышева
0
Читайте также
Экс-канцлер ФРГ Шредер посоветовал Бербок выбирать слова в разговорах о России
В США жестоко убили лидера еврейской общины Саманту Уолл
В НАТО увидели риск конфликта в Арктике из-за дружбы России и КНР
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Мишина/Галлямов: «Гран-при России», 2-й этап, короткая программа
Косторная/Куница: «Гран-при России», 2-й этап, короткая программа
Алина Горбачева: «Гран-при России», 2-й этап, короткая программа
Аделия Петросян: «Гран-при России», 2-й этап, короткая программа
Матвей Ветлугин: «Гран-при России», 2-й этап, короткая программа
Марк Кондратюк: «Гран-при России», 2-й этап, короткая программа
Туктамышева правда уходит? Судейство за Тутберидзе?
Худайбердиева/Базин: «Гран-при России», 1-й этап, произвольный танец
Аделия Петросян: «Гран-при России», 1-й этап, произвольная программа
Евгений Семененко: «Гран-при России», 1-й этап, произвольная программа
Худайбердиева/Базин: «Гран-при России», 1-й этап, ритм-танец
Аделия Петросян: «Гран-при России», 1-й этап, короткая программа
Роман Савосин: «Гран-при России», 1-й этап, короткая программа
Твиззлы, датчики и движ. Как тренируются танцоры Елены Соколовой
Петросян под Джексона: лунная дорожка с армянским колоритом
Акатьевой не смогли включить музыку с первого раза
Зачем в сборной делят деньги и почему бежала Горбачева? Эфир с Поповой
Куница и Косторная: первое совместное интервью
Степанова: первое появление на льду после рождения ребенка
Трусова вышла с Кондратюком на внеплановый номер
Камила Валиева: итоги сезона
Евгений и Александр Плющенко в совместном номере под Киркорова!
Трусова: сложный элемент со скрипкой в руках. Номер на шоу
Трусова в образе Русалочки: много прыжков и водопад на льду
Плющенко с тройными прыжками: выступление под Рахманинова
Губанова: возвращение россиян, Загитова или Медведева?
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Анастасия Мишина/Александр Галлямов: видео короткой программы на «Гран-при России» в Омске
Новости
RSS RSS
Все новости