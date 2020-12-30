Туктамышева назвала своего бывшего парня Лазукина самой большой сложностью в жизни

Чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева в Instagram рассказала, что для нее было самым сложным в жизни.

24-летняя спорсменка сказала, что отношения с фигуристом Андреем Лазуркиным были самым сложным для нее. Пара встречалась около пяти лет и в начале 2020 года спортсмены сообщили о расставании.

Отметим, в ноябре этого года Туктамышева сообщила, что не состоит ни с кем в отношениях. В этом сезоне фигуристка выиграла этап серии Гран-при в Москве.