Туктамышева назвала своего бывшего парня Лазукина самой большой сложностью в жизни
20:30
Чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева в Instagram рассказала, что для нее было самым сложным в жизни.
24-летняя спорсменка сказала, что отношения с фигуристом Андреем Лазуркиным были самым сложным для нее. Пара встречалась около пяти лет и в начале 2020 года спортсмены сообщили о расставании.
Отметим, в ноябре этого года Туктамышева сообщила, что не состоит ни с кем в отношениях. В этом сезоне фигуристка выиграла этап серии Гран-при в Москве.
Елизавета Туктамышева. Фото Instagram
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