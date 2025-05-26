Туктамышева назвала новости о своем романе с Гуменником «неподтвержденными слухами»

Фигуристка Елизавета Туктамышева, которая является чемпионкой мира, Европы и России, не подтвердила слухи о своем романе с Петром Гуменником — двукратным призером чемпионатов России по фигурному катанию. Ранее «СЭ» сообщал, что Туктамышева и Гуменник встречаются.

«Друзья, в прессе появилась информация, будто у меня роман. Не спешите верить неподтвержденным слухам. Если у меня будет важная личная новость, вы узнаете ее из первых уст. Спасибо за уважение и поддержку!» — написала Туктамышева в Telegram-канале.

Туктамышева не участвует в соревнованиях с 2023 года. Гуменник выступит на отборочном турнире к Олимпиаде-2026 в Пекине в сентябре.