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Фигурное катание

Туктамышева назвала новости о своем романе с Гуменником «неподтвержденными слухами»

Камила Абдурахманова
корреспондент
Елизавета Туктамышева.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Фигуристка Елизавета Туктамышева, которая является чемпионкой мира, Европы и России, не подтвердила слухи о своем романе с Петром Гуменником — двукратным призером чемпионатов России по фигурному катанию. Ранее «СЭ» сообщал, что Туктамышева и Гуменник встречаются.

«Друзья, в прессе появилась информация, будто у меня роман. Не спешите верить неподтвержденным слухам. Если у меня будет важная личная новость, вы узнаете ее из первых уст. Спасибо за уважение и поддержку!» — написала Туктамышева в Telegram-канале.

Елизавета Туктамышева и&nbsp;Петр Гуменник.Туктамышева и Гуменник — новая пара в мире фигурного катания. Что об этом известно?

Туктамышева не участвует в соревнованиях с 2023 года. Гуменник выступит на отборочном турнире к Олимпиаде-2026 в Пекине в сентябре.

Источник: Telegram-канал Елизаветы Туктамышевой
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Елизавета Туктамышева
Петр Гуменник
Фигурное катание
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