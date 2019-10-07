Туктамышева назовет фильм, который помог ей выиграть чемпионат мира

Чемпионка мира и Европы 2015 года Елизавета Туктамышева поделилась своей яркой фотографией и предложила угадать ее любимый фильм, пообещав в обмен написать название фильма, который помог ей выиграть чемпионат мира.

— Спрашивали про мой любимый фильм? Ну, так угадывайте, — написала Туктамышева. — Если угадаете мой любимый фильм и порекомендуете что-то крутое на свой вкус, то в следующем посте я расскажу о секретном фильме, который серьезно повлиял на мою жизнь. Причем так, что после просмотра этого фильма я начала выигрывать соревнования подряд, и даже выиграла чемпионат мира 2015 года.

Подсказка, одобренная капитаном очевидностью прилагается:

африка, беззаботная жизнь, суррикат, грива. Итак, пишем свои варианты фильма и не забываем рекомендовать мне любимые фильмы. Чем-тонадо убить сегодняшний вечер, в конце концов, приходится изощряться...

На этой неделе фигуристка примет участие в зарубежном предсезонном турнире серии «челленджер» Finlandia Trophy, который пройдет в Эспоо с 11 по 13 октября.