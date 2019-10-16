Туктамышева на футболе с шарфом «Зенита». Яркий кадр

Чемпионка мира и Европы-2015 Елизавета Туктамышева в своем Instagram на вопрос о любимом футбольном клубе ответила своей фотографией с шарфом «Зенита».

Ранее фигуристка в качестве ведущей делала интервью с тогда выступавшими за «Зенит» Клаудио Маркизио и Кристианом Нобоа. -Планируем кое-что записать и с русскими ребятами, но когда это будет пока не знаю, — рассказывала Туктамышева в интервью «СЭ». — Лига чемпионов? Когда есть время и график не очень загруженный — cмотрю.

23-летняя фигуристка официально начнет сезон на Skate America — первом этапе серии «Гран-при"-2019/20, который пройдет с 18 по 20 октября в Лас-Вегасе.