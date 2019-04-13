Туктамышева мощно исполнила произвольную программу на командном ЧМ

Россиянка Елизавета Туктамышева без ошибок исполнила исполнила весь свой прыжковый контент во время произвольной программы на командном чемпионатемира.

Она сделала тройной аксель, каскад тройной лутц + тройной тулуп, тройной флип, каскад тройной сальхов + двойной аксель, каскад двойной аксель + тройной тулуп, тройной лутц, тройной риттбергер.

Она получила за свой прокат 153,89 балла и показала свой лучший результат в произвольной программе и лучший результат сезона. Туктамышева занимает промежуточное первое место.