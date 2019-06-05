Туктамышева – младшая сестра Джонни Вейра. Фото

Американский фигурист Джонни Вейр поделился в своем Инстаграме фотографией, на которой он обнимает Елизавету Туктамышеву.
– Если бы у меня была младшая сестра, – подписал фото Вейр.
Фигуристке явно понравились и фото, и подпись, поскольку она разместила его и в своем аккаунте.
Из сторис @TuktikLiza pic.twitter.com/IrAGcVoW4q— Калейдоскоп (@sUXQUiujLXuBavR) 5 июня 2019 г.
Ранее Вейр образовал вокальный дуэт с Евгенией Медведевой – они эмоционально исполняли композицию, под которую выступали другие фигуристы.
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