Туктамышева – младшая сестра Джонни Вейра. Фото

Американский фигурист Джонни Вейр поделился в своем Инстаграме фотографией, на которой он обнимает Елизавету Туктамышеву.

– Если бы у меня была младшая сестра, – подписал фото Вейр.

Фигуристке явно понравились и фото, и подпись, поскольку она разместила его и в своем аккаунте.

Ранее Вейр образовал вокальный дуэт с Евгенией Медведевой – они эмоционально исполняли композицию, под которую выступали другие фигуристы.