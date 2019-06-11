Туктамышева, Медведева, Загитова и Трусова - в составе кандидатов в сборную России на сезон-2019/2020, Константинова – в резерве

Стал известен список кандидатов в сборную по фигурному катанию на сезон-2019/2020, который утвердило Министерство спорта России.
Отметим, что среди женщин в список вошли Алина Загитова, Евгения Медведева, Софья Самодурова, Елизавета Туктамышева, а также перешедшие из юниорок воспитанницы Этери Тутберидзе: Алена Косторная, Александра Трусова и Анна Щербакова.
Женщины: Алина Загитова, Алена Косторная, Евгения Медведева, Софья Самодурова, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Анна Щербакова,
Резевр: Анастасия Губанова, Станислава Константинова
Мужчины: Дмитрий Алиев, Михаил Коляда, Андрей Лазукин, Роман Савосин, Александр Самарин
Резерв: Сергей Воронов, Макар Игнатов, Александр Петров, Антон Шулепов
Спортивные пары: Александра Бойкова – Дмитрий Козловский, Алиса Ефимова – Александр Коровин, Наталья Забияко – Александр Энберт, Анастасия Мишина – Александр Галлямов, Дарья Павлюченко – Денис Ходыкин, Евгения Тарасова – Владимир Морозов
Резерв: Лина Кудрявцева – Илья Спиридонов
Танцы на льду: Софья Евдокимова – Егор Базин, Тиффани Загорски – Джонатан Гурейро, Бетина Попова – Сергей Мозгов, Виктория Синицина – Никита Кацалапов, Анастасия Скопцова – Кирилл Алешин, Александра Степанова – Иван Букин
Резерв: Аннабель Морозова – Андрей Багин, Софья Шевченко – Игорь Еременко, Анастасия Шпилевая – Григорий Смирнов
Дополнительная информация
https://www.minsport.gov.ru/2019/doc/FigurKatanie_sp2019-20ot290519.pdf
- Сергей Воронов (фигурное катание)
- Елизавета Туктамышева
- Евгения Медведева
- Михаил Коляда
- Александра Степанова/ Иван Букин
- Евгения Тарасова/ Владимир Морозов
- Дмитрий Алиев
- Виктория Синицина/ Никита Кацалапов
- Наталья Забияко/ Александр Энберт
- Александр Самарин
- Александр Петров
- Алина Загитова
- Тиффани Загорски/ Джонатан Гурейро
- Анастасия Губанова
- Станислава Константинова
- Софья Евдокимова/ Егор Базин
- Андрей Лазукин
- Антон Шулепов
- Алиса Ефимова/ Александр Коровин
- Анастасия Мишина/ Владислав Мирзоев
- Александра Трусова
- Софья Самодурова
- Анна Щербакова
- Алена Косторная