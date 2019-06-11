16:05 | Фигурное катание

Туктамышева, Медведева, Загитова и Трусова - в составе кандидатов в сборную России на сезон-2019/2020, Константинова – в резерве

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Стал известен список кандидатов в сборную по фигурному катанию на сезон-2019/2020, который утвердило Министерство спорта России.

Отметим, что среди женщин в список вошли Алина Загитова, Евгения Медведева, Софья Самодурова, Елизавета Туктамышева, а также перешедшие из юниорок воспитанницы Этери Тутберидзе: Алена Косторная, Александра Трусова и Анна Щербакова.

Женщины: Алина Загитова, Алена Косторная, Евгения Медведева, Софья Самодурова, Александра ТрусоваЕлизавета Туктамышева​, Анна Щербакова,

Резевр: Анастасия ГубановаСтанислава Константинова 

Мужчины: Дмитрий АлиевМихаил Коляда, Андрей Лазукин, Роман Савосин, Александр Самарин

Резерв: Сергей Воронов, Макар Игнатов, Александр Петров, Антон Шулепов 

Спортивные пары: Александра БойковаДмитрий Козловский, Алиса Ефимова – Александр Коровин, Наталья Забияко – Александр Энберт, Анастасия Мишина – Александр Галлямов, Дарья Павлюченко – Денис Ходыкин, Евгения Тарасова – Владимир Морозов

Резерв: Лина Кудрявцева – Илья Спиридонов 

Танцы на льду: Софья Евдокимова – Егор Базин, Тиффани Загорски – Джонатан Гурейро, Бетина Попова – Сергей Мозгов, Виктория Синицина – Никита Кацалапов, Анастасия Скопцова – Кирилл Алешин, Александра Степанова – Иван Букин

Резерв: Аннабель Морозова – Андрей Багин, Софья ШевченкоИгорь Еременко, Анастасия ШпилеваяГригорий Смирнов 

Дополнительная информация

https://www.minsport.gov.ru/2019/doc/FigurKatanie_sp2019-20ot290519.pdf

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