Туктамышева лидирует после короткой программы на турнире в Словении, несмотря на падение с тройного акселя

Чемпионка мира-2015 Елизавета Туктамышева занимает промежуточное первое место после короткой программы на турнире Dragon Trophy, который проходит в словенской Любляне. 22-летняя россиянка упала с тройного акселя и допустила помарку во время исполнения каскада тройной тулуп - тройной тулуп. Еще одна россиянка Анастасия Гулякова занимает 5-е место.

Произвольная программа будет представлена 10 февраля.

Dragon Trophy

Любляна, Словения

9-10 февраля

Женщины

Короткая программа

1. Елизавета Туктамышева (Россия) – 65,66

2. София Шаллер (Австрия) – 52,47

3. Даша Грм (Словения) – 52,01

4. Марина Пиредда (Италия) – 51,63

5. Анастасия Гулякова (Россия) – 48,38

6. Анна Мемола (Италия) – 48,37

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