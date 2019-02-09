Туктамышева лидирует после короткой программы на турнире в Словении, несмотря на падение с тройного акселя

Чемпионка мира-2015 Елизавета Туктамышева занимает промежуточное первое место после короткой программы на турнире Dragon Trophy, который проходит в словенской Любляне. 22-летняя россиянка упала с тройного акселя и допустила помарку во время исполнения каскада тройной тулуп - тройной тулуп. Еще одна россиянка Анастасия Гулякова занимает 5-е место.
Произвольная программа будет представлена 10 февраля.
Dragon Trophy
Любляна, Словения
9-10 февраля
Женщины
Короткая программа
1. Елизавета Туктамышева (Россия) – 65,66
2. София Шаллер (Австрия) – 52,47
3. Даша Грм (Словения) – 52,01
4. Марина Пиредда (Италия) – 51,63
5. Анастасия Гулякова (Россия) – 48,38
6. Анна Мемола (Италия) – 48,37
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